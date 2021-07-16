Заступника глави МВС Геращенка викликають до суду за позовом Порошенка

Порошенко направив до суду позов проти МВС і особисто Антона Геращенка

Заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка викликають до Печерського районного суду міста Києва на засідання у справі про захист честі, гідності та ділової репутації, позивачем у якій є п'ятий президент, народний депутат України Петро Порошенко (фракція «Європейська солідарність»).

Як повідомляє портал «Судова влада», засідання у справі призначено на 11:30 23 липня.

Відповідачем у справі є особисто Антон Геращенко, а його представником – Міністерство внутрішніх справ України, позивачем – Петро Порошенко, його представником – адвокат Олександр Никифоров.

Раніше народний депутат Андрій Парубій із трибуни парламенту повідомив, що Петро Порошенко подав до суду на Антона Геращенка через його висловлювання про нібито причетність «Євросолідарності» до проведення акцій протесту біля будівлею Офісу президента на Банковій, під час яких було пошкоджено двері та вікна Офісу, а також розмальовано стіни будівлі.

«Петро Порошенко направив до суду позов проти МВС і особисто Антона Геращенка з вимогою визнати цю інформацію недостовірною і такою, що принижує його честь і гідність, завдає шкоди його репутації», - наголосив нардеп.

20 березня біля стін Офісу президента відбувалася акція з вимогою звільнити засудженого активіста Сергія Стерненка та інших політв'язнів. Мітингувальники запалювали фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою зробили написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників біля будівлею на Банковій проплаченою провокацією з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що «розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів».

В Офісі президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше там уточнили, що через насильницькі дії деяких учасників акції протесту в будівлі сталося кілька пожеж, постраждали вікна, двері, внутрішнє оздоблення тамбура одного з під'їздів, а фасад будівлі було розмальовано фарбою.

Водночас, за попередніми експертними даними, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюють приблизно у 2 млн грн.

До слова, заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що президент Володимир Зеленський запропонував главі його відомства піти у відставку.

Також Геращенко розповів, що Аваков робитиме найближчим часом.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.