Зеленський сам запропонував Авакову піти у відставку – Геращенко

За словами Геращенка, Аваков «ніколи не планував бути вічним міністром»

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що президент Володимир Зеленський запропонував главі його відомства піти у відставку. Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами Геращенка, Аваков «ніколи не планував бути вічним міністром», а в день його призначення не збирався працювати навіть рік і думав, що це рішення тимчасове.

«Рішенням президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку. Арсен Борисович прийняв це рішення, воно було абсолютно спокійне, зважене, воно досить давно готувалося», – повідомив заступник голови МВС.

Також Геращенко розповів, що Аваков робитиме найближчим часом.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.