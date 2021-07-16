У «Слузі народу» прокоментували чутки про відставку Венедіктової (відео)

Зеленський дав очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій 1 рік, за який вона мала показати результати своєї роботи

Кравчук: «Результат роботи Венедіктової є. Як мінімум, ми не спостерігаємо Віктора Медведчука на трибуні Верховної Ради».

Після відставки глави МВС Арсена Авакова у ЗМІ заговорили про заміну міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Народні депутати у лютому 2021 року намагались зібрати голоси за відставку Ірини Венедіктової з посади. Однак, це навряд чи станеться найближчим часом. Про це розповіла заступниця фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук в ефірі на 24 каналі.

«Щодо (звільнення ) Венедіктової, я думаю, що це чутки в кубі. Десь із телеграм-каналів», – підкреслила Кравчук.

Результат роботи Венедіктової є. «Як мінімум, ми не спостерігаємо Віктора Медведчука на трибуні Верховної Ради і в ефірах його пропагандистських каналів», – зауважила нардепка.

Президент Володимир Зеленський дав очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій 1 рік, за який вона мала показати результати своєї роботи. Однак, цю посаду вона обіймає з 17 березня 2020 року.

Євгенія Крачук прокоментувала також роботу міністра юстиції Дениса Малюська. Питання про відставку завжди обговорюють у Кабміні.

«Щодо Малюськи – я його роботу оцінюю, як добру. Я задоволена, як він готує законопроекти», – відзначила депутатка.

Нагадаємо, вчора, 15 липня, Верховна Рада підтримала звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він очолював МВС із 27 лютого 2014 року.

Також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів, чим займеться колишній очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.