  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У «Слузі народу» прокоментували чутки про відставку Венедіктової (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський дав очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій 1 рік, за який вона мала показати результати своєї роботи - У «Слузі народу» прокоментували чутки про відставку Венедіктової (відео)
    Зеленський дав очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій 1 рік, за який вона мала показати результати своєї роботи
    Фото: з відкритих джерел

    Кравчук: «Результат роботи Венедіктової є. Як мінімум, ми не спостерігаємо Віктора Медведчука на трибуні Верховної Ради».

    Після відставки глави МВС Арсена Авакова у ЗМІ заговорили про заміну міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Народні депутати у лютому 2021 року намагались зібрати голоси за відставку Ірини Венедіктової з посади. Однак, це навряд чи станеться найближчим часом. Про це розповіла заступниця фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук в ефірі на 24 каналі.

    «Щодо (звільнення ) Венедіктової, я думаю, що це чутки в кубі. Десь із телеграм-каналів», – підкреслила Кравчук.

    Результат роботи Венедіктової є. «Як мінімум, ми не спостерігаємо Віктора Медведчука на трибуні Верховної Ради і в ефірах його пропагандистських каналів», – зауважила нардепка.

    Президент Володимир Зеленський дав очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій 1 рік, за який вона мала показати результати своєї роботи. Однак, цю посаду вона обіймає з 17 березня 2020 року.

    Євгенія Крачук прокоментувала також роботу міністра юстиції Дениса Малюська. Питання про відставку завжди обговорюють у Кабміні.

    «Щодо Малюськи – я його роботу оцінюю, як добру. Я задоволена, як він готує законопроекти», – відзначила депутатка.

    Нагадаємо, вчора, 15 липня, Верховна Рада підтримала звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він очолював МВС із 27 лютого 2014 року.

    Також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів, чим займеться колишній очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Читайте також: «Слуги» Гетманцев та Камельчук розповіли, чому Монастирського висунули на голову МВС
    Теги: МВС Верховна Рада Арсен Аваков Антон Геращенко Володимир Зеленський Євгенія Кравчук Ірина Венедіктова звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У «Слузі народу» прокоментували чутки про відставку Венедіктової (відео)