Антон Геращенко розповів про найближчі плани Авакова

Геращенко зазначив, що Аваков допомагатиме президенту Володимиру Зеленському

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в етері телеканалу «Україна 24» розповів, чим займеться колишній очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Плани Авакова – поїхати у відпустку. Уперше за сім із половиною років відпочити в статусі звичайного громадянина», – повідомив він.

Геращенко зазначив, що після повернення в Україну Аваков допомагатиме президенту Володимиру Зеленському. Також він додав, що Аваков всіляко сприятиме новому міністру внутрішніх справ – йдеться про Дениса Монастирського, кандидатуру якого розглядатимуть у Верховній Раді 16 липня.

Також Геращенко підкреслив, що Аваков та Монастирський добре знайомі.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.