В «Євросолідарності» назвали ще одну можливу причину відставки Авакова

13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС

«Чашу терпіння» Зеленського начебто переповнило після затримання нардепів

Народна депутатка від «Євросолідарності» Вікторія Сюмар заявила, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли стати інциденти із нардепами від «Слуги народу» Євгеном Брагаром, а також із Олександром Юрченком. Їх затримувала поліція за підозрою у водінні в нетверезому вигляді, а також під наркотиками.

«З кількох джерел кажуть, що «чашу терпіння» Зеленського переповнило… затримання поліцією «слуг» Юрченка та Брагара в стані наркотичного сп’яніння. Тобто. Не справа зґвалтування в Кагарлику. Не справа Шеремета. А «слуги» під наркотиками, які таранили автівки і ставали загрозою для людей», – зазначила Вікторія Сюмар у Facebook.

За словами народної депутатки, очевидно, що саме «в цьому Банкова бачить задачу Національної поліції».

Нагадаємо, 4 липня патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгенієм Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні.

Згодом поліція пообіцяла перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара. Цього тижня Брагарю повернули водійські права.

Також 8 липня на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (колишній член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім побив його водія та забрав смартфон потерпілого. Повідомлялося, що тест Олександра Юрченка показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».

Згодом Юрченко ж на підтвердження своєї невинуватості демонстрував два негативні результати тесту на наркотики. Здавав їх, щоправда, не у четвер, коли сталася ДТП, а вже у суботу, 10 липня.

Раніше, комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має «інструментів» покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка.

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Натомість «Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС.

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