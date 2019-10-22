На Харківщині СБУ затримала контрабандистів хімікатів до Росії



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СБУ впіймала ділків на відправці чергової партії у понад 700 кілограмів

Мешканці прикордонних районів Харківської області здійснювали контрабандні поставки сільськогосподарської хімії до РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ впіймала ділків на відправці чергової партії у понад 700 кілограмів. Слідчі СБУ встановили, що контрабандисти переправляли до Росії гуртові партії засобів захисту рослин відомих світових виробників.

Вантажівки із хімікатами періодично курсували до кордону, де товар розвантажували та передавали спільникам поза контрольно-пропускними пунктами.

Невдовзі нелегальна схема дала збій: СБУ затримала зловмисників під час чергового переправлення партії хімії орієнтовною вартістю 600 тисяч гривень. У ході 20 обшуків за місцями проживання контрабандистів та приміщень, де зберігався товар, правоохоронці вилучили ще понад десять тонн підготовленого до відправки краму.

У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні контрабанди отруйних речовин.

Тривають слідчі дії. Викриття протиправної діяльності відбувалася спільно з Держприкордонслужбою України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

На виконання Указу Президента України «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів» в СБУ посилено роботу із протидії нелегальному переміщенню товарів через державний кордон.