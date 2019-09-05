Кабмін звільнив заступників міністра економіки Титарчука і Бровченка
Обидва звільнені з посад у зв'язку зі звільненням міністра
Кабінет Міністрів звільнив заступників міністра економічного розвитку і торгівлі Михайла Титарчука і Юрія Бровченка. Про це йдеться в розпорядженнях уряду №700 і №701 від 4 вересня.
Обидва звільнені з посад у зв'язку зі звільненням міністра.
Як повідомлялось, 21 грудня 2016 року Кабмін призначив Титарчука заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.
28 червня 2016 року Кабмін призначив Бровченка заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.
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