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    Кабмін звільнив заступників міністра економіки Титарчука і Бровченка

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    <span>Засідання Кабміну</span> - Кабмін звільнив заступників міністра економіки Титарчука і Бровченка
    Засідання Кабміну
    Фото: kmu.gov.ua

    Обидва звільнені з посад у зв'язку зі звільненням міністра

    Кабінет Міністрів звільнив заступників міністра економічного розвитку і торгівлі Михайла Титарчука і Юрія Бровченка. Про це йдеться в розпорядженнях уряду №700 і №701 від 4 вересня.

    Обидва звільнені з посад у зв'язку зі звільненням міністра.

    Як повідомлялось, 21 грудня 2016 року Кабмін призначив Титарчука заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

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    28 червня 2016 року Кабмін призначив Бровченка заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

    У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.

    4 вересея Кабмін призначив своїм представником у Верховній Раді депутата від «Слуги народу» Ірину Верещук.

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