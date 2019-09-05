Кабмін звільнив заступників міністра економіки Титарчука і Бровченка



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Засідання Кабміну Фото: kmu.gov.ua

Обидва звільнені з посад у зв'язку зі звільненням міністра

Кабінет Міністрів звільнив заступників міністра економічного розвитку і торгівлі Михайла Титарчука і Юрія Бровченка. Про це йдеться в розпорядженнях уряду №700 і №701 від 4 вересня.

Обидва звільнені з посад у зв'язку зі звільненням міністра.

Як повідомлялось, 21 грудня 2016 року Кабмін призначив Титарчука заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

28 червня 2016 року Кабмін призначив Бровченка заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.

4 вересея Кабмін призначив своїм представником у Верховній Раді депутата від «Слуги народу» Ірину Верещук.

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