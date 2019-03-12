Затверджено склад громадської ради при Міністерстві ветеранів (список)



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Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів Фото: Міністерство у справах ветеранів

До складу громадської ради ввійшли 35 представників громадських організацій, обраних шляхом інтернет-голосування

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу громадської ради при очолюваному нею відомстві.

«Сьогодні після отримання протоколу установчих зборів та повного технічного звіту-аналізу від представників ініціативної групи з установчих зборів для формування громадської ради при міністерстві Володимира Фльонца та Віталія Кузьменка міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу громадської ради при Мінветеранів», - ідеться в повідомленні прес-служби відомства.

Водночас, щоб зняти можливі зауваження, міністр направила звернення до департаменту кіберполіції Національної поліції України для проведення перевірки відповідних документів. «Якщо висновки перевірки будуть зачіпати когось із тих, хто став членом ради, без гальмувань виключатимемо. Імунітету не матиме ніхто. Але зараз міністерству потрібна співпраця з громадськістю, адже маємо завдання максимум - створення ефективного відомства для захисту інтересів ветеранів», - заявила Фріз.

До складу громадської ради ввійшли 35 представників громадських організацій, обраних шляхом інтернет-голосування.

Отже, до складу Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів увійшли:

1. Шатровський Дмитро Олегович, ГО «Ветеранське Братерство»;

2. Василенко Леся Володимирівна, ГО «Всеукраїнська правозахисна організація «Юридична Сотня»;

3. Даценко Євген Олександрович, ГО «ТСЗСУТВМФ «Цивільний корпус Азов»;

4. Бобер Ігор Сергійович, ГО «Національні дружини»;

5. Медведько Андрій Олександрович, ГО «Українська військова звитяга»;

6. Положухно Данило Володимирович, ГО «Дергачівська районна спілка ветеранів АТО»;

7. Здор Світлана Олександрівна, ГС «Ветеранський простір»;

8. Римар Анастасія Вікторівна, ГО «Добровольці»;

9. Нікітін Андрій Віталійович, ГО «Спілка ветеранів повітряно-десантних військ і військ спеціального призначення»;

10. Сєдов Вадим Олегович, ГО «Житомирська обласна спілка правоохоронців учасників АТО «Порядок»;

11. Малков Віктор Олександрович, ГО «Дніпропетровська обласна спілка воїнів АТО»;

12. Макідон Оксана Олександрівна, «Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху «Крила 8 сотні»;

13. Басанський Віталій Миколайович, ГО «Громадський коледж»;

14. Кузьменко Віталій Миколайович, ГО «Київська міська спілка ветеранів АТО»;

15. Сергієвський Володимир Павлович, ГО «Рада ветеранів АТО Дніпровського району міста Києва»;

16. Зубжицька Оксана Петрівна, ГО «Герой-Родина-Україна»

17. Івахнюк Дмитро Євгенович, ГС «Ветерани України»;

18. Гайдаманчук Павло Валерійович, ГС «Ветерани російсько-української війни Житомирщини»;

19. Долгова Наталія Миколаївна, ГО «Боярська міська організація учасників бойових дій , ветеранів АТО та волонтерів «Боярка-АТО»;

20. Бойко Роман Васильович, ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО»;

21. Данилевський Віктор Михайлович, ГО «Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини»;

22. Мочалов Ігор Олександрович, ГО «Полтавські родини полеглих Захисників України»;

23. Волчелюк Віктор Анатолійович, ГО «Спілка ветеранів АТО»

24. Закалюжний Володимир Михайлович, ГО «Асоціація ветеранів – інвалідів АТО»;

25. Переверзєв Олександр Олександрович, ГО «Жіноча волонтерська сотня самооборони Чернігівщини»;

26. Ріхтер Дмитро Валерійович, ГО «Громадська організація Бучанська спілка ветеранів війни – учасників бойових дій та їх сімей»;

27. Бордюгов Микола Володимирович, ГО «Сумська обласна спілка інвалідів війни, та учасників АТО та ООС»;

28. Крютченко Олексій Олександрович, ГС «Національне об’єднання ветеранів АТО»;

29. Хімічев Андрій Вікторович, ГО «Запорозька рада ветеранів АТО»;

30. Нагорний В’ячеслав Юрійович, МГО «Асоціація учасників бойових дій та учасників антитерористичної операції»;

31. Хрущ Назарій Григорович, ГО «Учасників антитерористичної операції Надзбруччя»;

32. Качак Юрій Степанович, ГО «Права справа Прикарпаття»;

33. Кияниця Руслан Володимирович, ГО «Київська міська спілка ветеранів АТО Оболонського р-ну»;

34. Матвійчук Роман Васильович, Тернопільський обласний благодійний фонд «Лещишин Василь Степанович «Шураві і побратими та чорний тюльпан»;

35. Баранов Віталій Анатолійович, ГО «Об’єднані війною. 90-й батальйон»;

Як повідомлялося, в електронній формі було зареєстровано 185 заяв кандидатів у члени громадської ради при Мінветеранів, із них 154 кандидати подали оригінали необхідних документів. Установчі збори відбулися в Києві 28 лютого. Рішення про те, хто з кандидатів потрапить до громадської ради, було прийнято за результатами рейтингового інтернет-голосування.