Рада ухвалила закон про Єдиний державний реєстр ветеранів



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Фото: Укрінформ

Створений реєстр дасть можливість встановити чіткий облік ветеранів та визначити їхні потреби та оперативно ухвалювати управлінські рішення щодо посилення їхнього соцзахисту

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни». За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ».

«Створений реєстр дасть можливість, по-перше, встановити чіткий облік ветеранів та визначити їхні потреби. По-друге, оперативно ухвалювати управлінські рішення щодо посилення їхнього соціального захисту», - наголосив заступник голови фракції Блок Петра Порошенка, голова Комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков, презентуючи законопроект.

Він також зауважив, що без Єдиної інформаційної бази ветеранів та їхніх потреб неможливо надавати системну та ефективну державну політику у сфері соціального захисту ветеранів, тому закон пропонує створити Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Третьяков розповів, що на сьогодні жодне відомство не може назвати точну кількість ветеранів.

«Державна служба у справах ветеранів вела тільки реєстр учасників АТО. Згідно з зібраною нами інформацією, сьогодні в Україні налічується близько 1,2 млн ветеранів війни. Але ця цифра не остаточна, і немає сьогодні відомства, яке може назвати сьогодні точну кількість учасників війни», - сказав депутат.

Відповідальним за формування і ведення Єдиного реєстру буде Міністерство ветеранів України, а порядок створення, ведення, доступу до відомостей реєстру та їхнього використання буде визначатися Кабінетом міністрів.

Закон набере чинності наступного дня за днем його опублікування.