Ветерани АТО виступили проти політичних спекуляцій на їх подвигах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 42 осіб, що стояли на сцені з Тимошенко у військовій формі з нашивками кіборга, лише троє брали реальну участь в боях за ДАП, - вважають ветерани АТО

Ми рішуче засуджуємо спробу Тимошенко зробити собі піар на іменах загиблих і живих учасників АТО, - ветерани

Ветерани АТО, захисники Донецького аеропорту виступили проти використання кіборгів і інших учасників АТО в політичних цілях. Про це вони заявили на спеціальній прес-конференції у Києві.

«Ми всі ховали наших братів, бойових товаришів і їх пам'ять для нас свята, тому ми рішуче засуджуємо спробу Юлії Тимошенко зробити собі піар на іменах загиблих і живих учасників АТО», - заявив на прес конференції сапер 95 бригади ВДВ Владислав Грищенко (позивний «Буча»).

Владислав Грищенко (позивний «Буча »)

Ще більш неприйнятним, за його словами, є той факт, що на політичному з'їзді партії Тимошенко її охрестили «політичним кіборгом». «Кіборг - це почесне звання, яке дав нам народ України, - каже він, - а Юлія Тимошенко своїми діями просто спекулює на подвигу справжніх героїв, які протягом 242 днів героїчно билися в Донецькому аеропорті».

За словами учасників прес-конференції, всі учасники АТО виступають проти того, щоб українських воїнів зіштовхували лобами і ділили за політичними ознаками.

«Серед учасників АТО не повинно бути ніякого поділу за політичними поглядами, - впевнена учасниця АТО Дана Виноградова, яка воювала в рядах ДУК «Правий Сектор», - тому ті, хто хоче йти в політику, повинні це робити, не використовуючи своїх минулих військових заслуг і в жодному разі не паразитуючи на пам'яті загиблих і тим більше на чужих подвигах».

Дана Виноградова

Учасники прес-конференції свтерджують, що з 42 осіб, що стояли на сцені з Тимошенко у військовій формі з нашивками кіборга, начебто лише троє брали реальну участь в боях за ДАП. «Ми всі спілкуємося між собою, знаємо один одного, і за нашою інформацією 39 осіб незаслужено використовували шеврони кіборгів», - заявив Грищенко.

Нагадаємо, раніше на політичному з'їзді партії «Батьківщина» прозвучали заяви про те, що «Юлія Тимошенко єдиний політичний кіборг України».