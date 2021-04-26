Завдяки новому саркофагу на ЧАЕС рівень радіації знизився більш ніж удесятеро – представник ЄБРР

Метал, з якого виготовлена конструкція, має працювати в агресивному середовищі, тому вимоги до нього були надвисокі

Метал, з якого виготовлена конструкція, має працювати в агресивному середовищі, тому вимоги до нього були надвисокі

Метал, з якого виготовлена конструкція, має працювати в агресивному середовищі, тому вимоги до нього були надвисокі

Новий безпечний конфайнмент став найбільшою у світі пересувною сталевою конструкцією – 165 м завдовжки, 258 м завширшки та 108 м заввишки

Здавалося б, слова «Чорнобиль» і «безпека» ніколи не могли б стояти поруч. Але це стало можливо завдяки «Укриттю-2», або Новому безпечному конфайнменту, який 2019 року звели над зруйнованим саркофагом 4-го енергоблоку.

За словами Саймона Еванса, голови фонду «Укриття» ЄБРР, за перші місяці роботи НБК рівень радіації знизився більш ніж удесятеро – як поруч зі старим об’єктом «Укриття», так і навколо та за межами НБК. Про це пише Forbes.

Метал, з якого виготовлена конструкція, має працювати в агресивному середовищі, тому вимоги до нього були надвисокі. Для виготовлення «Укриття-2» «Метінвест» поставив 13 300 тонн сталі.

«Укриття-2» назвали найбільш інноваційною спорудою: спосіб її будівництва забезпечує захист від випромінювання, а проектування збереже герметичність конфайнмента на 100 років», – пише Forbes.

Оскільки реактори Чорнобильської АЕС все ще залишаються радіоактивними, тому понад 40 років вони будуть законсервовані.

«Прогнозують, що процес виведення електростанції з експлуатації має завершитися у 2064 році. Однак приводів для хвилювання немає, адже до цього часу за безпеку на зруйнованому четвертому енергоблоці відповідатиме сталевий гігант, який об’єднав півсвіту заради порятунку майбутнього нашої планети», – підсумували журналісти.