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    Завдяки новому саркофагу на ЧАЕС рівень радіації знизився більш ніж удесятеро – представник ЄБРР

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    Метал, з якого виготовлена конструкція, має працювати в агресивному середовищі, тому вимоги до нього були надвисокі - Завдяки новому саркофагу на ЧАЕС рівень радіації знизився більш ніж удесятеро – представник ЄБРР
    Метал, з якого виготовлена конструкція, має працювати в агресивному середовищі, тому вимоги до нього були надвисокі

    Новий безпечний конфайнмент став найбільшою у світі пересувною сталевою конструкцією – 165 м завдовжки, 258 м завширшки та 108 м заввишки

    Здавалося б, слова «Чорнобиль» і «безпека» ніколи не могли б стояти поруч. Але це стало можливо завдяки «Укриттю-2», або Новому безпечному конфайнменту, який 2019 року звели над зруйнованим саркофагом 4-го енергоблоку.

    За словами Саймона Еванса, голови фонду «Укриття» ЄБРР, за перші місяці роботи НБК рівень радіації знизився більш ніж удесятеро – як поруч зі старим об’єктом «Укриття», так і навколо та за межами НБК. Про це пише Forbes.

    Метал, з якого виготовлена конструкція, має працювати в агресивному середовищі, тому вимоги до нього були надвисокі. Для виготовлення «Укриття-2» «Метінвест» поставив 13 300 тонн сталі.

    «Укриття-2» назвали найбільш інноваційною спорудою: спосіб її будівництва забезпечує захист від випромінювання, а проектування збереже герметичність конфайнмента на 100 років», – пише Forbes.

    Оскільки реактори Чорнобильської АЕС все ще залишаються радіоактивними, тому понад 40 років вони будуть законсервовані.

    «Прогнозують, що процес виведення електростанції з експлуатації має завершитися у 2064 році. Однак приводів для хвилювання немає, адже до цього часу за безпеку на зруйнованому четвертому енергоблоці відповідатиме сталевий гігант, який об’єднав півсвіту заради порятунку майбутнього нашої планети», – підсумували журналісти.

    Теги: ЄБРР ЧАЕС АЕС укриття безпека
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