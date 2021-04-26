У Чорнобилі ввели в експлуатацію нове сховище ядерного палива

СВЯП-2 призначене для прийому, підготовки до зберігання і безпосередньо довгострокового зберігання усього відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС

Мета української влади – трансформувати територію відчудження на територію відродження. І сьогодні введено в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

Також він назвав завданням влади «зробити все заради неповторення подібних катастроф».

«Україна не одна, має широку підтримку партнерів. Сьогодні введено в експлуатацію нове сховище. Дуже важливо, що сьогодні буде отримано ліцензію на утримання нового сховища, строк експлуатації до 100 років», – повідомив він.

Підприємству «Чорнобильська АЕС» вручили ліцензію про Сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2).

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання ще минулого тижня ухвалила рішення про видачу ліцензії Чорнобильській АЕС на експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива.

Ліцензія підтверджує, що процес поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні може відповідати вимогам МАГАТЕ і гарантувати екологічну безпеку територій, на яких цей процес відбувається.

СВЯП-2 призначене для прийому, підготовки до зберігання і безпосередньо довгострокового зберігання (протягом 100 років) усього відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС. Будівництво СВЯП – 2 та переміщення в нього усього відпрацьованого ядерного палива є однією з умов зняття з експлуатації ЧАЕС.

В Україні 26 квітня 2021 року вшановують 35-ті роковини страшної трагедії – аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців.

Рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 млн людей. У зв’язку з цим 26 квітня світ щороку відзначає Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Державний архів Служби безпеки України опублікував секретні документи КДБ. Серед документів – найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова.

В Україні на початок 2021 року під наглядом у медичних закладах перебували 1,6 мільйона постраждалих через катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції.

Через пандемію коронавірусу кількість туристів у Чорнобильській зоні відчуження суттєво зменшилася.