Завтра у Запоріжжі завершиться опалювальний сезон



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У 2018 році опалення в Запоріжжі відключили також 5 квітня

Концерну «Міські теплові мережі» та управителів будинків доручено провести всі необхідні заходи для закінчення опалювального сезону

Опалювальний сезон 2018-2019 в Запоріжжі завершиться вже завтра, 5 квітня. Про це повідомляє мер Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook.

Концерну «Міські теплові мережі», підприємствам і організаціям Запоріжжя, здійснює теплопостачання, ОСББ, ЖБК, іншим управителям і співвласникам багатоквартирних будинків доручено провести відключення споживачів від тепла.

«Прийняв рішення про завершення опалювального сезону в Запоріжжі з завтрашнього дня», - написав мер Запоріжжя 4 квітня.

Нагадаємо, в 2018 році опалення в місті відключили також 5 квітня.

За чинним законодавством, якщо протягом трьох днів середньодобова температура повітря тримається на рівні 8 градусів тепла і більше, тоді опалення в будинках і установах можуть відключати.

Зазначимо, що у Вінниці опалювальний сезон завершиться 8 квітня.

Опалювальний сезон у Києві офіційно завершується з 6 квітня. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко