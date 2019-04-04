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    Завтра у Запоріжжі завершиться опалювальний сезон

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    У 2018 році опалення в Запоріжжі відключили також 5 квітня - Завтра у Запоріжжі завершиться опалювальний сезон
    У 2018 році опалення в Запоріжжі відключили також 5 квітня

    Концерну «Міські теплові мережі» та управителів будинків доручено провести всі необхідні заходи для закінчення опалювального сезону

    Опалювальний сезон 2018-2019 в Запоріжжі завершиться вже завтра, 5 квітня. Про це повідомляє мер Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook.

    Концерну «Міські теплові мережі», підприємствам і організаціям Запоріжжя, здійснює теплопостачання, ОСББ, ЖБК, іншим управителям і співвласникам багатоквартирних будинків доручено провести відключення споживачів від тепла.

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    «Прийняв рішення про завершення опалювального сезону в Запоріжжі з завтрашнього дня», - написав мер Запоріжжя 4 квітня.

    Нагадаємо, в 2018 році опалення в місті відключили також 5 квітня.

    За чинним законодавством, якщо протягом трьох днів середньодобова температура повітря тримається на рівні 8 градусів тепла і більше, тоді опалення в будинках і установах можуть відключати.

    Зазначимо, що у Вінниці опалювальний сезон завершиться 8 квітня

    Опалювальний сезон у Києві офіційно завершується з 6 квітня. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко

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    Запоріжжя ЖКГ ОСББ опалювальний сезон опалення будинок
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