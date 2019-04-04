Стало відомо, коли вінничанам відключать опалення



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Закінчення опалювального сезону у Вінниці відбудеться наступного тижня

Виконавчий комітет міської ради четвертого квітня схвалив рішення про завершення опалювального сезону 2018-2019 років. Подача тепла у будинки та установи, які підключені до централізованого опалення, припиняється восьмого квітня. Дитячі заклади, лікарні, заклади соціального захисту будуть відключатимуть від теплопостачання відповідно до заявок їх керівників.

Відповідно до чинного законодавства, якщо середньодобова температура триматиметься на рівні восьми градусів тепла упродовж трьох діб, - це є підставою для завершення опалювального сезону. За прогнозами синоптиків протягом наступного тижня на вінничан чекає потепління.

«З восьмого квітня опалювальний сезон у місті буде завершено. Але одразу даю доручення готуватися до наступного опалювального періоду», - зазначив під час засідання виконавчого комітету секретар міської ради Павло Яблонський.