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    Завтра відбудеться пробне ЗНО з десяти предметів

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    Завтра відбудеться пробне ЗНО з десяти предметів

    Пробні тестування розпочнуться об 11-й годині

    У суботу, 23 березня, відбудеться другий тур пробного зовнішнього незалежного оцінювання з 10 предметів.

    Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

    «Завтра відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов», - йдеться у повідомленні.

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    В УЦОЯО нагадали, що тестування розпочнеться об 11-й годині. Адреса пункту тестування вказана в запрошенні-перепустці, розміщеній в особистому кабінеті кожного учасника пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру.

    Також в УЦОЯО зазначили що учасники пробного ЗНО з 15-ї години 23 березня до 25 березня зможуть скористатися онлайн-сервісом «Визначення результатів пробного ЗНО-2019», щоб отримати результат пробного ЗНО за рейтинговою шкалою 100-200 балів і критеріальною шкалою 1-12 балів.

    Пробне ЗНО з української мови та літератури відбулося 16 березня.

    Раніше було оприлюднено відповіді пробного тесту з української мови і літератури

    Також нагадаємо, що загалом на ЗНО вже зареєструвалися понад 326 тисяч осіб.

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