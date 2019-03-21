На ЗНО вже зареєструвалися понад 326 тисяч осіб



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Найбільше зросла кількість зареєстрованих на складання ЗНО з математики

На зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в 2019 році вже зареєструвалися понад 326 тисяч учасників, це в основному випускники шкіл та слухачі закладів профтехосвіти.

За даними УЦОЯО, станом на 20 березня 2019 року на українську мову та літературу зареєструвалися 326 576 учасників, що на 1% більше порівняно з минулим роком, на історію України зареєструвалися 216 656 учасників, що більше минулорічних показників на 36% (159 454 осіб в 2018 році).

Найбільше зросла кількість зареєстрованих на складання ЗНО з математики — на 41% до 150 396 осіб порівняно зі 106 483 особами, що проходили тестування з математики в 2018 році.

Натомість на 29% зменшилася кількість бажаючих складати ЗНО з хімії. Станом на 20 березня було зареєстровано 13 993 особи.

Збільшується кількість учасників, які бажають пройти ЗНО з англійської мови — станом на 20 березня на 6% з 83 963 осіб до 89 076 осіб.

Кількість бажаючих пройти тестування з фізики - 21 479, або на 3%.

На 2% поменшало тих, хто зголосився тестуватися з біології - з 76 535 осіб в 2018 до 74 649 у цьому році.