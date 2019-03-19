ЗНО: оприлюднено відповіді пробного тесту з української мови і літератури



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Максимальна кількість балів, яку можна отримати, виконавши всі завдання, – 104

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі «Пробне ЗНО» розміщено правильні відповіді на завдання пробного тесту з української мови і літератури.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Учасники, які брали участь у пробному тестуванні, зможуть перевірити правильність виконання завдань і вирахувати кількість набраних тестових балів. Максимальна кількість балів, яку можна отримати, виконавши всі завдання, – 104, із них 20 балів за написання власного висловлення і 84 – за виконання завдань закритої форми», - йдеться у повідомленні.

Пропонуємо ознайомитися з відеокоментарем до завдань тесту пробного ЗНО з української мови і літератури:

Зазначається, що для тих, хто скористався сервісом «Визначення результатів пробного ЗНО», результат пробного оцінювання за рейтинговою шкалою 100–200 балів і критеріальною шкалою 1–12 балів буде розміщено в персональному кабінеті учасника пробного тестування 22 березня.