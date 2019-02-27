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    Завтра відбудеться судове засідання щодо клопотання у справі Мангера

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    Раніше з<span>а Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу</span> - Завтра відбудеться судове засідання щодо клопотання у справі Мангера
    Раніше за Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу

    Клопотання розглядатиме Шевченківський районний суд Києва

    В Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера на посаді голови Херсонської обласної ради.

    Про це 27 лютого повідомляє прес-служба суду.

    «На розгляд до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 (види співучасті), п.4, 6, 11, 12 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що судове засідання з розгляду зазначеного клопотання призначене на 28 лютого.

    Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

    За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.

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