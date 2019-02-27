Завтра відбудеться судове засідання щодо клопотання у справі Мангера
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Клопотання розглядатиме Шевченківський районний суд Києва
В Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера на посаді голови Херсонської обласної ради.
Про це 27 лютого повідомляє прес-служба суду.
«На розгляд до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 (види співучасті), п.4, 6, 11, 12 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що судове засідання з розгляду зазначеного клопотання призначене на 28 лютого.
Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.
За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.