Завтра відбудеться судове засідання щодо клопотання у справі Мангера



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Раніше з а Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу

Клопотання розглядатиме Шевченківський районний суд Києва

В Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера на посаді голови Херсонської обласної ради.

Про це 27 лютого повідомляє прес-служба суду.

«На розгляд до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 (види співучасті), п.4, 6, 11, 12 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що судове засідання з розгляду зазначеного клопотання призначене на 28 лютого.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.