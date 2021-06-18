  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Збиратимемося раз на місяць». Милованов пояснив, чим займеться нова наглядова рада «Укроборонпрому»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;На практиці є дуже конкретна різниця між тим, що робить наглядова рада і тим, що робить керівництво&raquo; - «Збиратимемося раз на місяць». Милованов пояснив, чим займеться нова наглядова рада «Укроборонпрому»
    «На практиці є дуже конкретна різниця між тим, що робить наглядова рада і тим, що робить керівництво»
    Фото з відкритих джерел

    Милованов наголосив, що важливе завдання – захищати підприємство і слідкувати за керівництвом, аби воно робило правильні речі

    В інтерв’ю «Главкому» президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, яким чином відбуватиметься співпраця нової наглядової ради «Укроборонпрому» та її керівництва.

    За словами Милованова, наглядова рада буде збиратися раз на місяць в останній четвер. «Є порядок денний з певними задачами – наприклад, затвердження звіту аудиторів або затвердження вибору аудитора, наступний звіт... Ми здійснюємо загальний стратегічний контроль, тобто якщо бачимо якусь проблему на кшталт перекосів з фінансуванням підприємств, або з невиплатами зарплат, або якісь системні скандали, то маємо ці теми піднімати, – уточнив він.

    Президент Київської школи економіки додав, що важливе завдання – захищати підприємство і слідкувати за керівництвом, аби воно робило правильні речі. «Звичайно, керівництво «Укроборонпрому» має набагато більше повноважень, бо вони «ведуть машину», але ми зі сторони дивимося і кажемо, чи правильно вони її ведуть», – розповів Милованов.

    Радник глави Офісу президента акцентував увагу на тому, що «Укроборонпром» проходить трансформацію.

    «Ми попросили на першому засіданні його керівництво приготувати для нас стратегію і визначити кінцеві цілі, таймлайн, час, дії і так далі. Ми це потім затверджуємо, а вони все це роблять. Ми туди не втручаємося і не кажемо, що робити з тим чи іншим підприємством, але перевіряємо, чи вони роблять це за тими принципами, які ми їм затвердили. Насправді, на практиці є дуже конкретна різниця між тим, що робить наглядова рада і тим, що робить керівництво», – резюмував він.

    Додамо, що радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов очолив конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки.

    Читайте також інтерв'ю: Тимофій Милованов: Члени наглядової ради «Укроборонпрому» не отримують зарплат. Я підвищую свою ринкову вартість
    Теги: економіка Укроборонпром Тимофій Милованов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Збиратимемося раз на місяць». Милованов пояснив, чим займеться нова наглядова рада «Укроборонпрому»