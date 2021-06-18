«Збиратимемося раз на місяць». Милованов пояснив, чим займеться нова наглядова рада «Укроборонпрому»

«На практиці є дуже конкретна різниця між тим, що робить наглядова рада і тим, що робить керівництво»

Милованов наголосив, що важливе завдання – захищати підприємство і слідкувати за керівництвом, аби воно робило правильні речі

В інтерв’ю «Главкому» президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, яким чином відбуватиметься співпраця нової наглядової ради «Укроборонпрому» та її керівництва.

За словами Милованова, наглядова рада буде збиратися раз на місяць в останній четвер. «Є порядок денний з певними задачами – наприклад, затвердження звіту аудиторів або затвердження вибору аудитора, наступний звіт... Ми здійснюємо загальний стратегічний контроль, тобто якщо бачимо якусь проблему на кшталт перекосів з фінансуванням підприємств, або з невиплатами зарплат, або якісь системні скандали, то маємо ці теми піднімати, – уточнив він.

Президент Київської школи економіки додав, що важливе завдання – захищати підприємство і слідкувати за керівництвом, аби воно робило правильні речі. «Звичайно, керівництво «Укроборонпрому» має набагато більше повноважень, бо вони «ведуть машину», але ми зі сторони дивимося і кажемо, чи правильно вони її ведуть», – розповів Милованов.

Радник глави Офісу президента акцентував увагу на тому, що «Укроборонпром» проходить трансформацію.

«Ми попросили на першому засіданні його керівництво приготувати для нас стратегію і визначити кінцеві цілі, таймлайн, час, дії і так далі. Ми це потім затверджуємо, а вони все це роблять. Ми туди не втручаємося і не кажемо, що робити з тим чи іншим підприємством, але перевіряємо, чи вони роблять це за тими принципами, які ми їм затвердили. Насправді, на практиці є дуже конкретна різниця між тим, що робить наглядова рада і тим, що робить керівництво», – резюмував він.

Додамо, що радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов очолив конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки.