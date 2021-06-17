«Немає ніякої зради»: Милованов прокоментував скандал із Бутусовим та КШЕ

Тимофій Милованов про «дуель» з журналістом Юрієм Бутусовим: Я захищаю бренди «Укроборонпрому» і КШЕ тим, що переводжу увагу на себе.

Тимофій Милованов стверджує, що «на філософсько-людському рівні» не ображається

Голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов розповів в інтерв’ю «Главкому» про інцидент, коли його робота в наглядовій раді почалася зі звинувачень в історії з Київською школою економіки (КШЕ).

«Якби я перший раз заходив в наглядову раду, можливо, заважало би, бо коли я заходив в наглядову раду НБУ, те саме робили. В Україні взагалі коли заходиш на таку серйозну позицію, йде робота по дестабілізації. В наглядовій раді НБУ воно прийшло зсередини ради, тут іде ззовні. Думаю, це пов’язано з трансформацією «Укроборонпрому» і з законопроєктом, який описує, яким чином ця трансформація буде відбуватися. Знаєте, я на філософсько-людському рівні не ображаюся, а на особистому я б хотів певної справедливості», – сказав Милованов.

Він додав, що дійсно, був і є президентом Київської школи економіки, і афілійоване підприємство, яке він «не контролює і на яке не впливає», мало дослідницький контракт з «Укроборонпромом».

«Він (контракт, – «Главком») був укладений давно, але оформлений в останній момент перед моїм призначенням. Тому я одразу попросив, аби його скасували (КШЕ надасть послуги для «Укроборонпрому» безкоштовно – ред.). Єдине що я хотів би – аби пан Бутусов та інші, коли отримають рішення НАБУ та НАЗК, що там нема жодних проблем, так само емоційно написали, що нема ніякої зради», – додав Милованов.

На запитання, навіщо взагалі була потрібна «дуель» з Бутусовим, яка закінчилася взаємними звинуваченнями, Милованов відповів:

«Я захищаю бренди «Укроборонпрому» і КШЕ тим, що переводжу увагу на себе. Це досить стандартна стратегія, яка дозволяє мені відвести загрозу від брендів в публічній увазі і привернути до дискусії»

Він також визнав, що таким чином ще й рекламуєте бренд КШЕ: «Так, і особистий також. Тому що всі мені казали: нащо тобі дебати, а на дебатах я показую свою компетентність»

Журналіст «Главкому» парирував: «На дебатах з Бутусовим, де ви показували свою компетентність, ви заявили, що його сайт «Цензор.нет» фінансується бізнесменом Сеяром Куштуровим, який знаходиться в санкційних списках РНБО. Але при цьому сказали, що у вас є його контакт. Ви спілкуєтесь з цією людиною?»

«Ви знаєте, у мене є контакти різних людей. Давайте я вам Цицерона процитую, який вважав, що політика – це не битва абсолютних догм та ідеологій, а мистецтво можливого. А можливе – це робота з усіма, хто впливає на рішення. Коли люди кажуть, що ні з ким не зустрічаються або ні з ким не розмовляють – вони обманюють. Ці зустрічі інколи є важливими для того, аби ультиматуми поставити», – відповів Милованом.

Він зазначив, що у КШЕ – «прозоре фінансування, ви можете побачити весь список наших донорів».

«Хоча зазвичай їх не радять відкривати, бо за них є певна конкуренція, і ми не маємо, згідно з законом, звітувати. І я хотів би від тих, хто мене звинувачує, щоб у них була така сама відкритість», – резюмував нинішній голова наглядової ради «Укроборонпрому».

Нагадаємо, раніше Бутусов публічно звинуватив Милованова в корупції, адже Київська школа економіки отримала замовлення від «Укроборонпрому», коли Милованов увійшов до Наглядової ради оборонного концерну. У відповідь Милованов викликав на Бутусова на «інтелектуальну дуель».

Конфлікт між Миловановим та Бутусовим дотепно висміяли в соцмережах.

Нагадаємо, 20 травня «Спецтехеноекспорт» як дочірнє підприємство компанії «Укрспецекспорт» (входить до складу концерну «Укроборонпром») підписало контракт із ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про купівлю послуг «проведення ринкових досліджень».

Вартість закупівлі склала 1,68 млн грн, строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року. Який предмет досліджень – на сторінці закупівлі не вказано ніяких даних. Закупівлю провели без торгів під приводом, що «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

Таке замовлення Київській школі економіки було зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ. Милованов може потрапити в досить неприємну для нього ситуацію, яка називається «конфлікт інтересів».

Нагадаємо, Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції». Про це він заявив в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV». Сексистський виступ колишнього міністра обурив соціальні мережі.