«Диявол у деталях». Милованов розповів про корупційні ризики в «Укроборонпромі»

Милованов переконаний, що «Укроборонпром» потребує трансформації

В інтерв’ю «Главкому» президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, чому долучився до роботи «Укроборонпрому» та пояснив, як в оборонній галузі уникнути корупційних ризиків.

«Просто «оборонка» – це одна з галузей на рівні з освітою, медициною, енергетикою, в яких зосереджено дуже багато інтересів, і через це вони стають дуже токсичними та конфліктними. Інколи ці конфлікти – відкриті, інколи – більш приватні», – підкреслив Милованов.

Очільник Київської школи економіки наголосив на тому, що «оборонка» пов’язана з національною безпекою, тому тут включається не лише раціо, а й емоції. «Люди бояться, що якщо вона не буде працювати, то взагалі може бути відкрите питання існування держави. Тому для політиків цю тему дуже легко брати та атакувати іншу точку зору», – уточнив він.

Милованов додав, що, з одного боку, галузь вимагає експертизи, якої нема, з іншого – сфера закрита, і є нерозуміння того, де в нас є хороші технології, де в нас є проблеми. «Це дуже плідне поле для політичної боротьби. Усі знають, що потрібна трансформація «Укроборонпрому», але всі бояться, що в результаті цієї трансформації програють, а хтось інший виграє. Тому тут існує консервативність, як і в таких сферах як медицина та освіта. Ці галузі дуже складно реформувати», – акцентував увагу голова Київської школи економіки.

На думку радника глави Офісу президента, будь-яку передачу чи концентрацію повноважень завжди будуть критикувати ті, у кого ці повноваження забирають, або ті, хто переймається, що буде зловживання повноваженнями. Для трансформації, особливо в консервативних галузях, потрібні вертикаль та лідерство.

«Тут питання ось у чому: чи ті люди, які матимуть ці повноваження, будуть достатньо кваліфіковані, аби робити це в інтересах держави, достатньо досвідчені політично й наскільки вони є й будуть підзвітними. Й отут насправді диявол у деталях. Нам потрібно розуміти, наскільки «Укроборонпром» буде підзвітним суспільству, а для цього потрібно, щоби була та ж сама наглядова рада, у якій ми працюємо, вона була компетентна, між собою не сварилася, не була заполітизована. Тобто наглядова рада витрачає свій час на те, аби слідкувати за тим, що робить керівництво «Укроборонпрому», керівництво слідкує за тим, аби все було гаразд у плані трансформації, а вже суспільство через політиків контролює наглядову раду», – висловився він.

Говорячи про корупційні ризики, Милованов підкреслив, що в оборонній галузі вони є високими саме через її закритість. «Але якщо ми зробимо все прозорим, страждатиме наша обороноздатність. В усіх країнах існують такі самі проблеми – США, Британії, Китаї – і там такий саме баланс шукають. Детектори – це частина роботи, це все добре, але в наглядової ради, насправді, є два інструменти – зовнішній та внутрішній аудити».

Милованов додав, що рада обирає аудиторів, затверджує аудити, по їхніх результатах може просити план дій з усунення недоліків і проблем. «Коли я працював у наглядовій раді НБУ, там був департамент внутрішнього аудиту, який підпорядковувався наглядовій раді й надавав свої оцінки корупційних ризиків. Результати аудиту потрібно передавати правоохоронним органам. Відповідальність кожної наглядової ради полягає в тому, щоби серйозно розбиратися й не боятися собі ставити неприємні питання. Звичайно, за це на наглядову раду будуть тиснути, дискредитувати, пропонувати щось і так далі», – резюмував він.

Додамо, що радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов очолив конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки.