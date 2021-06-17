Це не «Укробопонпром». Милованов розповів, де бере гроші на хліб

За словами Милованова, його основний заробіток – це КШЕ і професорська позиція в університеті Пітсбургу

Голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запевнив в інтерв’ю «Главкому», що члени наглядової ради «Укроборонпрому» не отримують зарплат і зустрічаються офлайн.

«Єдиний іноземець, який у нас є, користується безпечним зв’язком і доєднується до наших зустрічей. Він запропонував два головні критерії для трансформації концерну. Це створення спроможності України для відповіді на безпекові загрози майбутнього, щоб ми розвивали не тільки ті технології, які потрібні зараз, а й ті, які знадобляться за рік, 10, 15 років. Другий критерій – впровадження цієї спроможності. Англійською це називається pipeline – лінійка продуктів і послуг, радіоелектроника чи ще щось. Загалом насправді дев’ять критеріїв, але ці два є головними. Оце, до речі, приклад, коли компетентна людина з міжнародним досвідом допомогла більш ефективно провести раду», – сказав Милованов.

Він також пояснив, чому в збитковій «Укрзалізниці» члени наглядової ради отримують гроші, а в прибутковому «Укроборонпромі» – ні:

«Це питання про справедливість. Звичайно, суспільство хоче покращення роботи цих компаній і очікує, що члени наглядових рад будуть компетентними у своїх питаннях і працюватимуть на якусь в широкому розумінні користь держави. Давайте чесно – це не завжди відбувається. Я знаю наглядові ради, члени яких є не зовсім кваліфікованими, – причому і українці, і іноземці. Є й зворотні приклади. А про те, що наглядові ради бувають політизованими, ми вже говорили на початку, і тоді вони не є рішенням, а просто симптомом.

Наприклад, моя особиста ринкова вартість зараз набагато більша, ніж 5 чи 10 років тому. Тобто якщо я зараз піду в якийсь інший університет в США працювати, чи в якусь компанію в Україні чи у світі, у мене зарплата буде в рази більше, ніж вона була, коли я працював (і зараз працюю) професором в США. Тому що в мене є міністерський досвід, буде досвід голови ради «Укроборонпрому». Мої знання, навички, зв’язки, вміння досягати результату коштують більше, ніж раніше».

За словами Милованова, його основний заробіток – це КШЕ і професорська позиція в університеті Пітсбургу.

«Вони приблизно однаково платять, і, до речі, – це великі гроші для України. Я б вже давно перестав думати про пенсійні накопичення чи про те, що мені за щось потрібно заплатити, але тут секрет в тому, що я ніколи і не намагався бути забезпеченим, але завжди хотів навчатись нових компетенцій, створювати якусь цінність для людей. Цьому секрету мене навчили, коли я викладав в університеті «Ліги плюща»: не будь нетерплячим, не будь жадібним, воно саме станеться, просто будь спокійним та корисним для людей. І таких компетентних та корисних людей дуже мало, за ними ганяється світ», – резюмував голова наглядової ради «Укроборонпрому».

Також Милованов прокоментував скандал із Бутусовим та КШЕ.