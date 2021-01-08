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    Ілон Маск висміяв прихильників Трампа, які штурмували Капітолій

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    Маск висміяв прихильників Трампа у мережі&nbsp;Twitter - Ілон Маск висміяв прихильників Трампа, які штурмували Капітолій
    Маск висміяв прихильників Трампа у мережі Twitter

    6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу США

    Американський підприємець Ілон Маск висміяв прихильників президента США Дональда Трампа, які 6 січня спробували штурмувати Капітолій. Він виклав у свій Twitter фотографію одного з лідерів протестувальників, на ім'я Джейк Анджелі та супроводив її іронічним підписом.

    На фото Анджелі в костюмі вікінга, з розмальованим обличчям і рогами бізона на голові, позує в залі Капітолію, тримаючи американський прапор.

    «Ось що відбувається, коли ти скасовуєш Burning Man», – свідчить підпис. На момент написання кореспонденції у цього поста набралося понад 230 тисяч відміток «подобається» і майже 20 тисяч ретвітів.

    Burning Man («Палаюча людина») – фестиваль, який щорічно проходить в пустелі Блек-Рок в штаті Невада. Його учасники мають яскраві костюми, а закінчується шоу спаленням величезної людської фігури. У 2020 році через пандемію коронавірусу фестиваль був скасований.

    Анджелі, зображений на фото, відомий як лідер ультраправого руху QAnon. Він та інші учасники протесту 6 грудня увірвалися в будівлю Капітолію та оточили зал сенату. Сенат і палата представників перервали засідання, на якому планувалося затвердити підсумки минулих виборів. Затримано десятки людей, загинули п’ятеро.

    Нагадаємо, Трамп засудив штурм Капітолія.

    Як повідомлялося, ФБР оголосило нагороду за дані про осіб, які встановили вибухівку біля Капітолія.

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    Теги: США Дональд Трамп ФБР Ілон Маск
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