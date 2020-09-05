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    Суспільство

    До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»

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    До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»
    Фото Міністерства оборони України

    Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк

    Після успішного завершення всіх етапів заводських та державних випробувань до корабельно-катерного складу Військово-Морських Сил України включено малий броньований артилерійський катер «Костопіль». 

    Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    Зазначається, що це 7-мий із серії катерів проєкту 58155, який збудовано на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському».

    На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. «Костопіль», як зрештою й інші МБАКи, малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

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    До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»
    До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»
    До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»
    До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»
    До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»
    До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»
    Фото Міністерства оборони України

    Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Український воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року.

    Завдання катерів проєкту 58155 у складі ВМС України: патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

    Нагадаємо, США ухвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI.

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