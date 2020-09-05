До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»
Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк
Після успішного завершення всіх етапів заводських та державних випробувань до корабельно-катерного складу Військово-Морських Сил України включено малий броньований артилерійський катер «Костопіль».
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що це 7-мий із серії катерів проєкту 58155, який збудовано на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському».
На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. «Костопіль», як зрештою й інші МБАКи, малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.
Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Український воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року.
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