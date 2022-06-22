Збройні сили звільнили вже більше тисячі населених пунктів (відео)

Тимошенко запевняє, що президенти України та Польші домовились про спрощення перетину спільного кордону, для покращення логістики

Західні партнери обіцяють допомогти відбудувати зруйновані міста

Українська армія звільнила від російських загарбників вже 1026 населених пунктів України. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, продовжується підготовка до швидкої відбудови помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, які були зруйновані внаслідок вторгнення РФ.

За його словами, відбулися переговори з представниками австрійської влади, які пообіцяли суттєву допомогу у відбудові зруйнованих міст. В той же час, президенти України та Польші домовились про спрощення перетину спільного кордону, для покращення логістики.

«Українці мають повернутися до власних осель і жити у європейських умовах», – запевнив Тимошенко.

Нагадаємо, екскомандир незаконних збройних формувань на Донбасі терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) висловив свою думку щодо масштабів втрат російської армії під час повномасштабної війни в Україні. Він порівняв війну від 24 лютого з війною в Афганістані.

«Афганістан вже давно відпочиває за темпами несення втрат на тлі війни Росії проти України», – сказав терорист.