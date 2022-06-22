Українці, що постраждали від агресії РФ, можуть отримати компенсацію: інструкція

Подати заяву Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) не пізніше 16 січня 2023 року

Постраждалі від російської агресії можуть розраховувати на компенсацію до 30 тис. євро

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тис. євро. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) не пізніше 16 січня 2023 року.

«Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тис. євро. Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року», – ідеться у повідомленні.

Для того, аби подати заяву, потрібно заповнити форму на сайті espl.com.ua.

«Завантажте документ на комп‘ютер, роздрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті). Надішліть заяву в одному з відділень «Укрпошти», для відправника послуга безоплатна», – зазначили у Мінцифри.

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви становить від одного року.

У разі виникнення запитань щодо допомоги та формування заяви, можна звернутись до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини.

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