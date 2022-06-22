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    Події в Україні

    Білорусь встановила поблизу кордону з Україною дерев'яні муляжі танків

    Білорусь стягує до кордону з Україною дерев&rsquo;яну техніку - Білорусь встановила поблизу кордону з Україною дерев'яні муляжі танків
    Білорусь стягує до кордону з Україною дерев’яну техніку
    фото з відкритих джерел

    Білорусь хоче показати дерев’яними муляжами свою присутність на кордоні

    Білорусь для демонстрації своєї присутності встановила поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

    «З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків», – сказав Мотузяник.

    Мотузяник зазначив, що перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі, триватиме попередньо до 25 червня. Також зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по Україні.

    Крім того, до семи білоруських батальйонів продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Основні зусилля зосереджено на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій та охороні держкордону (до чергування залучені військовослужбовці строкової служби).

    Раніше повідомлялося, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

    Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

    А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

    Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь встановила поблизу кордону з Україною дерев'яні муляжі танків