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  4. «Афган відпочиває»: терорист Гіркін оцінив втрати росіян у війні (відео)
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    Політика

    «Афган відпочиває»: терорист Гіркін оцінив втрати росіян у війні (відео)

    Росіяни продовжують тримати темпи втрат на фронті - «Афган відпочиває»: терорист Гіркін оцінив втрати росіян у війні (відео)
    Росіяни продовжують тримати темпи втрат на фронті
    фото з відкритих джерел

    Терорист підкреслив великі втрати серед російської армії

    Екскомандир незаконних збройних формувань на Донбасі терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) висловив свою думку щодо масштабів втрат російської армії під час повномасштабної війни в Україні. Він порівняв війну від 24 лютого з війною в Афганістані.

    «Афганістан вже давно відпочиває за темпами несення втрат на тлі війни Росії проти України», – сказав терорист.

    Відомо, що війна в Афганістані тривала з 1979 по 1989 рік. Всього у війні радянська армія втратила близько 15 тисяч військовослужбовців.

    Для порівняння, російське повномасштабне вторгнення на територію України триває з 24 лютого 2022 року. За офіційними даними Генштабу Збройні сили України станом на 22 червня ліквідували 34 230 рашистів.

    Нагадаємо, терорист Гіркін поглумився з російського генерала, який отримав нове звання.

    Раніше Стрєлков видав план Путіна як попередити масову еміграцію. За словами Гіркіна, це напряму стосується закону про право президента РФ вводити капітальні фінансові обмеження, який схвалили напередодні. Він зазначив, що у країні вже вводять заборону на зняття готівки з розрахункових рахунків.

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    Теги: росія окупанти війна Афганістан Україна окупація #stoprussia
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    «Афган відпочиває»: терорист Гіркін оцінив втрати росіян у війні (відео)