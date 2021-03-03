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    «Зелений» курс: уряд прийняв економічну стратегію до 2030 року

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    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про&nbsp;Національну економічну стратегію&nbsp; - «Зелений» курс: уряд прийняв економічну стратегію до 2030 року
    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про Національну економічну стратегію 
    Фото з відкритих джерел

    Стратегія враховує важливі напрямки розвитку української економіки – зокрема, діджиталізацію та «зелений» курс

    Кабінет міністрів України затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Документ розроблено з залученням експертів і вчених. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

    У повідомленні йдеться, що до створення Нацстратегії-2030 долучилися понад 500 учасників: представники більш як 20 аналітичних центрів, понад 30 бізнес-асоціацій, 40 органів виконавчої влади, експертного середовища та громадянського суспільства, народні депутати.

    За словами прем'єра, документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг.

    Крім того, стратегія враховує важливі наскрізні напрямки – діджиталізацію, «зелений» курс, розвиток підприємництва і збалансований регіональний розвиток. Серед принципів, на яких будується стратегія – європейська та євроатлантична інтеграція.

    До слова, сьогодні під час засідання уряд призначив тимчасового керівника Держгеокадастру. Отже, Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Завадського Сергія Олександровича. Колишній керівник Держгеокадастру Роман Лещенко у грудні 2020 року був призначений міністром агрополітики.

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    Теги: Кабмін економіка бізнес технології фінанси уряд Денис Шмигаль
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