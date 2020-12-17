Лещенко став міністром агрополітики

Раніше Лещенко очолював Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру

Верховна Рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка. Народні депутати схвалили відповідний проєкт постанови 17 грудня.

За відповідне рішення проголосували 242 нардепи. Після голосування Лещенко прийняв присягу міністра.

Раніше профільний комітет підтримав призначення Лещенка главою Мінагрополітики.

Лещенко у 2011 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю правознавство та кваліфікацію магістра права, кандидат юридичних наук.

З 2013 року і досі працює на посаді асистента, доцента кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У жовтні 2019 року став уповноваженим президента із земельних питань. У червні 2020 року Роман Лещенко став головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство аграрної політики знову з'явиться в українському уряді. За його словами, уряду потрібна ефективна державна політика у сфері АПК та захисту українських виробників. Перед цим президент Зеленський визнав, що ліквідоване аграрне міністерство треба відновлити.

Між іншим, 9 грудня детективи НАБУ затримали на хабарі у 52 тисячі доларів начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру, хабар мали передати голові відомства Роману Лещенку. Згодом Лещенко розповів, як йому пропонували хабар у розмірі 170 тисяч доларів за погодження і видання наказів на виділення землі у Хмельницькій області на підставних осіб під програми взаємодії із фермерськими господарствами.

А у листопаді у відомство Лещенка увірвались хулігани з відрами лайна. Як повідомили тоді «Главкому» очевидці, двоє хлопців зайшли у фойє відомства і, демонструючи свої «подарунки» охороні, сказали, що це «антівірус». «Це від Covid-19 Роману Лещенку та його команді для того, щоб мазалися ним. Не «внутрь», а мазалися. А особисто для Романа Лещенка, щоб язика ще мазав. Кажуть, допомагає для його брехливого язика», - розповів один із візитерів.