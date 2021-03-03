Україна виходить з «мобільної» угоди СНД

Під час засідання уряду 3 березня Кабмін вирішив, що Україна залишить іще одну угоду в рамках СНД

Угода, яка була підписана у 1997 році, ніколи не була реалізована

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про вихід України з угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку. Документ буде направлений до Верхової Ради.

Рішення ухвалене сьогодні під час засідання уряду.

Угода була підписана 17 січня 1997 року у Москві та ратифікована законом України від 3 березня 1998 року.

Угода визначала домовленості щодо забезпечення співробітництва країн учасниць Співдружності незалежних держав у сфері розвитку систем стільникового рухомого зв'язку, удосконалення міждержавного ринку послуг.

«За період, що минув з часу підписання угоди, вона не набрала для України практичної реалізації. Співпраця та будь-які контакти із виконавчими органами СНД з питань її реалізації з об'єктивних причин не відбуваються. Відтак немає підстав для обміну інформацією стосовно будь-яких зобов'язань сторін у зв'язку із виходом України із зазначеної угоди», - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Крім того, стаття 6 угоди передбачає проведення заходів із наближення національних нормативно-правових актів країн СНД у сфері розвитку та використання систем стільникового рухомого зв'язку, що не відповідає зобов'язанням, взятим при підписанні угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зазначається в документі.

Нагадаємо, що 17 лютого Україна вийшла із «поштової» угоди СНД. Ця угода також не була реалізована та вихід з неї жодним чином не позначиться на інтересах українців.

У січні повідомлялося, що Україна вийде з угоди СНД щодо захисту інтелектуальної власності.

У листопаді 2020 року Україна вийшла з договору про спільну монопольну політику країн СНД.