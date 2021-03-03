Уряд призначив тимчасового керівника Держгеокадастру

У грудні 2020 року уряд вже призначав тимчасового керівника Держгеокадастру

Завадський раніше обіймав посаду першого заступника начальника головного управління Держгеокадастру в Полтавській області

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Завадського Сергія Олександровича. Рішення прийнято сьогодні під час засідання уряду.

Завадський раніше обіймав посаду першого заступника начальника головного управління Держгеокадастру в Полтавській області.

Також Кабмін визнав таким, що втратило чинність, своє розпорядження від 21 грудня 2020 року про тимчасове покладення обов’язків голови Держгеокадастру на Олексія Пінчука.

Крім цього, уряд призначив заступником голови відомства Олега Пілата.

Раніше повідомлялось, що Романа Лещенка у грудні минулого року звільнили з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).

Також нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці строк дії обов'язків двох осіб, яких Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у спробі підкупу екс-голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

До цього НАБУ і САП затримали виконувача обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області за підозрою у спробі підкупу.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка.