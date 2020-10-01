Зеленська порадила, де дивитися безкоштовні серіали



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Олена Зеленська відповіла на запитання тестів до освітнього серіалу «Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству»

Перша леді протестувала портал «Дія.Цифрова освіта»

Перша леді Олена Зеленська протестувала портал «Дія.Цифрова освіта» і пройшла тест до серіалу. Про це повідомляється на Telegram-каналі «Дія».

«Перша леді Олена Зеленська протестувала «Дія.Цифрова освіта». Вона відповіла на запитання тестів до освітнього серіалу «Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству», а також серіалу для батьків «Безпека дітей в Інтернеті», – йдеться у повідомленні.

У відео перша леді показала, як зареєструватись на сайті, як виглядають тести, зачитала кілька прикладів питань та варіантів відповіді, а також пояснила як перевірити правильність відповідей. Окрім того, вона порадила всім передивитись серіал про домашнє насильство.

«Мої висновки сьогодні - чудова платформа, легко користуватися, все зрозуміло. Понад 30 освітніх серіалів на різні теми. Цікаві, корисні. Кожен знайде для себе те, що його цікавить. Раджу всім, заходьте, реєструйтесь, дивіться серіали безкоштовні, навчайтесь, тому що всім нам це дуже зараз необхідно», – сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило в бета-тестування кілька нових продуктів, зокрема свідоцтво про народження дитини та можливість оплати штрафів ПДР.