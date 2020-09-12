Україна стала повноправною учасницею «Партнерства Біарріц»



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«Партнерство Біарріц» – міжнародна ініціатива рівних прав і можливостей для всіх

Кабінет Міністрів України шляхом голосування підтримав приєднання країни до міжнародного «Партнерства Біарріц»

Україна отримала офіційний статус учасниці «Партнерства Біарріц» – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Україна отримала офіційний статус учасниці «Партнерства Біарріц» – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх. Приєднання нашої країни до важливого в контексті рівності всіх громадян проекту було започатковане першою леді в грудні минулого року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні Кабінет Міністрів України шляхом голосування підтримав приєднання країни до міжнародного «Партнерства Біарріц». Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скерував відповідний лист уряду до Міністерства Європи та закордонних справ Французької Республіки із заявою щодо участі України в проекті на постійній основі.

Вказано, що офіційний лист-відповідь міністра Європи та закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на урочистій зустрічі з нагоди офіційного приєднання України до міжнародного «Партнерства Біарріц», у якій взяли участь, зокрема, дружина Президента Олена Зеленська, голова МЗС Дмитро Кулеба.

Зазначається, що у межах партнерства Україна, як повноправна учасниця, бере на себе зобов’язання у п’яти сферах:

розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення;

навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків;

запобігання насильству;

зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;

створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

Нагадаємо, що уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів