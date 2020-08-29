Зеленська показала свого «нерадого» кота



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Зеленська опублікувала фото свого кота

Зеленська поскаржилась на фейкові акаунти у соцмережах

Олена Зеленська опублікувала фото свого кота, який не радий через те, що в мережі з'являються фейкові акаунти.

Фото Зеленська опублікувала на сторінці першої леді в Facebook.

«Це — мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з’являються фейкові акаунти. Останнім часом уже декілька разів натрапляла на нібито «мої» дописи або коментарі в соцмережах і Telegram-каналах. Розумію, що не можу на це впливати: вони з’являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману», — написала Олена Зеленська.

Вона зазначила, що в неї є офіційна сторінка в Facebook, а також в Instagram, а інших офіційних сторінок у будь-яких соцмережах, Telegram-каналів та каналу в YouTube в неї немає.

Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.