Нащадки постраждалих від Голодомору, можуть позиватися до Кремля, – прокурор



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Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша Скріншот з відео/ Facebook

Чиновники СРСР визнані винними у організації геноциду українського народу – Голомша

Із огляду на те, що Росія після розпаду СРСР офіційно не засудила злочини сталінського режиму, а за президентства Володимира Путіна розпочалася інформаційна кампанія реабілітації Йосипа Сталіна, українські громадяни мають формальні підстави позиватися до Кремля щодо компенсації матеріальної й моральної шкоди, завданої їхнім рідним сталінським режимом у 1932–1933 роках.

Таку думку висловив колишній заступник генерального прокурора, представник сторони обвинувачення в судовому доведенні факту геноциду проти українського народу Микола Голомша, передає Радіо Свобода.

«Направленню справи про визнання Голодомору геноцидом до суду чинили величезний спротив. Тогочасне керівництво ГПУ категорично заборонило будь-кому підписувати постанову. Мені це довелось робити таємно у коридорі. В результаті суддя Апеляційного суду міста Києва Віктор Скавронік іменем України виніс постанову, якою «чиновники СРСР (Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар, Хатаєвич) визнані винними у організації геноциду українського народу», – пригадує він.

За словами Голомші, дане рішення суду «має юридичні наслідки».

«Фактично наша держава і наші громадяни мають право послуговуватись цим правовим рішенням, яке дає підстави для відповідних стягнень за моральні і матеріальні збитки», – наголошує прокурор.

Нагадаємо, «Пам’яєтаємо. Помстимось»: У Києві біля посольства Росії пройшла акція з нагоди роковин Голодомору.

Як повідомлялося, Держдеп США пов’язав Голодомор і теперішню агресію Росії.