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    Суспільство

    Нащадки постраждалих від Голодомору, можуть позиватися до Кремля, – прокурор

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    Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша - Нащадки постраждалих від Голодомору, можуть позиватися до Кремля, – прокурор
    Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша
    Скріншот з відео/ Facebook

    Чиновники СРСР визнані винними у організації геноциду українського народу – Голомша

    Із огляду на те, що Росія після розпаду СРСР офіційно не засудила злочини сталінського режиму, а за президентства Володимира Путіна розпочалася інформаційна кампанія реабілітації Йосипа Сталіна, українські громадяни мають формальні підстави позиватися до Кремля щодо компенсації матеріальної й моральної шкоди, завданої їхнім рідним сталінським режимом у 1932–1933 роках.

    Таку думку висловив колишній заступник генерального прокурора, представник сторони обвинувачення в судовому доведенні факту геноциду проти українського народу Микола Голомша, передає Радіо Свобода.

    «Направленню справи про визнання Голодомору геноцидом до суду чинили величезний спротив. Тогочасне керівництво ГПУ категорично заборонило будь-кому підписувати постанову. Мені це довелось робити таємно у коридорі. В результаті суддя Апеляційного суду міста Києва Віктор Скавронік іменем України виніс постанову, якою «чиновники СРСР (Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар, Хатаєвич) визнані винними у організації геноциду українського народу», – пригадує він.

    За словами Голомші, дане рішення суду «має юридичні наслідки».

    «Фактично наша держава і наші громадяни мають право послуговуватись цим правовим рішенням, яке дає підстави для відповідних стягнень за моральні і матеріальні збитки», – наголошує прокурор.

    Читайте також: «Ми не зможемо це забути». Як президент, урядовці та релігійні лідери вшановували жертв Голодоморів.

    Нагадаємо, «Пам’яєтаємо. Помстимось»: У Києві біля посольства Росії пройшла акція з нагоди роковин Голодомору.

    Як повідомлялося, Держдеп США пов’язав Голодомор і теперішню агресію Росії.

    Росія суддя держава Голодомор 1932-1933 років СРСР Микола Голомша
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