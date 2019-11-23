  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Дискусії щодо нової програми для України триватимуть наступними тижнями, – МВФ

    • Розсилка
    Дискусії щодо нової програми для України триватимуть наступними тижнями, – МВФ

    Команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України

    Дискусії щодо нової програми Міжнародного Валютного Фонду, місія якого відвідала Україну в період 14-22 листопада, триватимуть наступними тижнями.

    Про це Укрінформу повідомили в представництві МВФ в Україні з посиланням на заяву керівника місії МВФ Рона ван Родена.

    «Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Серед таких кроків – заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання. Дискусії триватимуть наступними тижнями», – йдеться у повідомленні.

    За словами керівника місії МВФ, команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України. «Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики», – додали у повідомленні.

    Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

    МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

    У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами Національного банку України, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

    Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.

    Читайте також: Україні потрібно працювати з МВФ, але слід пам’ятати про власні національні інтереси.

    Як повідомлялося, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Міністерством фінансів, ніяк не обґрунтована. 

    МВФ Національний банк політика фінансування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ