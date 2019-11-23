У Зеленського запевняють, що провели конструктивні перемовини з МВФ



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Гончарук запевняє, що уряд продовжує роботу над новою програмою у тісній співпраці

Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена, яка працювала в Україні 14-22 листопада, відзначила прогрес у просуванні реформ, досягнутий за останні кілька місяців.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.

Також Місія акцентувала увагу на продовженні виваженої економічної політики.

«Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців», - зазначив Гончарук.

Також варто відзначити, що за словами Міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови місії Рона ван Родена досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що включає підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання.

«Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці», - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами Національного банку України, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.

Як повідомлялося, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Міністерством фінансів, ніяк не обґрунтована.