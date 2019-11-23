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    Економіка та фінанси

    У Зеленського запевняють, що провели конструктивні перемовини з МВФ

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    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук - У Зеленського запевняють, що провели конструктивні перемовини з МВФ
    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

    Гончарук запевняє, що уряд продовжує роботу над новою програмою у тісній співпраці

    Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена, яка працювала в Україні 14-22 листопада, відзначила прогрес у просуванні реформ, досягнутий за останні кілька місяців.

    Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.

    Також Місія акцентувала увагу на продовженні виваженої економічної політики.

    «Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців», - зазначив Гончарук.

    Також варто відзначити, що за словами Міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови місії Рона ван Родена досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що включає підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання.

    «Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці», - зазначив прем'єр-міністр.

    Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

    МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

    У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами Національного банку України, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

    Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.

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    Як повідомлялося, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Міністерством фінансів, ніяк не обґрунтована. 

    МВФ Національний банк політика фінансування Україна уряд Олексій Гончарук
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