Зеленська в Талліні похвалилася фото з дітьми у вишиванках



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Олена Зеленська з дітьми у Талліні

Українська недільна школа «Надія» функціонує в Таллінні понад 20 років

Дружина президента Олена Зеленська у Естонії провела зустріч з дітьми, які відвідують недільну школу «Надія». Фото з зустрічі першої леді з юними українцями з'явилися на сайті Офісу президента.

Зазначимо, що навчання у школі «Надія» триває від 1 до 12 років і є безкоштовним. Учні часто відвідують Україну та відпочивають у літніх таборах, організованих по всій країні.

Президент Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар наголосив підчас зустрічі, що «завдяки промоції української мови, культури та історії зберігається українська ідентичність дітей».

«Місію «Надії» важко переоцінити - нагадувати про коріння. Тут все наповнене любов'ю до рідного. Це відчувається», - зазначила Олена Зеленська у розмові з викладачами та учнями.

На фото видно, що під час зустрічі з Оленою Зеленською усі діти були одягнені в українські вишиванки.

Додамо, що українська недільна школа «Надія» функціонує в Таллінні понад 20 років. Тут діти мають змогу вивчати українську мову, історію, займатися народною музикою та живописом. На заняттях використовують розроблені в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка методики та програми.