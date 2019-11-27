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    Зеленська в Талліні похвалилася фото з дітьми у вишиванках

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    Олена Зеленська з дітьми у Талліні - Зеленська в Талліні похвалилася фото з дітьми у вишиванках
    Олена Зеленська з дітьми у Талліні

    Українська недільна школа «Надія» функціонує в Таллінні понад 20 років

    Дружина президента Олена Зеленська у Естонії провела зустріч з дітьми, які відвідують недільну школу «Надія». Фото з зустрічі першої леді з юними українцями з'явилися на сайті Офісу президента.

    Зазначимо, що навчання у школі «Надія» триває від 1 до 12 років і є безкоштовним. Учні часто відвідують Україну та відпочивають у літніх таборах, організованих по всій країні.

    Президент Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар наголосив підчас зустрічі, що «завдяки промоції української мови, культури та історії зберігається українська ідентичність дітей».

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    Зеленська в Талліні похвалилася фото з дітьми у вишиванках
    Зеленська в Талліні похвалилася фото з дітьми у вишиванках
    Зеленська в Талліні похвалилася фото з дітьми у вишиванках

    «Місію «Надії» важко переоцінити - нагадувати про коріння. Тут все наповнене любов'ю до рідного. Це відчувається», - зазначила Олена Зеленська у розмові з викладачами та учнями.

    На фото видно, що під час зустрічі з Оленою Зеленською усі діти були одягнені в українські вишиванки.

    Додамо, що українська недільна школа «Надія» функціонує в Таллінні понад 20 років. Тут діти мають змогу вивчати українську мову, історію, займатися народною музикою та живописом. На заняттях використовують розроблені в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка методики та програми.

    діти школа Естонія українці культура дружина вишиванка патріотизм традиції Олена Зеленська учні
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