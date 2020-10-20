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    Зеленський пригрозив відповідальністю тим, хто «здав Крим»

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    Президент Володимир Зеленський виступив <span>2</span>0 жовтня у парламент<span>і</span> - Зеленський пригрозив відповідальністю тим, хто «здав Крим»
    Президент Володимир Зеленський виступив 20 жовтня у парламенті

    Раніше Зеленський вже робив заяву про те, що в Україні мають давати свідчення ті, «хто без бою подарував частину України»

    Президент Володимир Зеленський наголошує, що відповідальність нестимуть ті, хто «здав Крим у 2014 році».

    Про це він заявив у посланні до Верховної Ради 20 жовтня.

    «Ті, хто без бою здав Крим, мають нести відповідальність», заявив він.

    Зеленський наголосив, що питання «не в помсті, питання - в справедливості».

    «Суспільству потрібні відповіді. І це стосується не лише цього питання», - додав президент.

    До слова, 24 серпня Зеленський вже робив заяву про те, що в Україні мають давати свідчення ті, «хто без бою подарував частину України».

    Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який навесні 2014 року був в.о. президента України, заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».

    Раніше Олександр Турчинов, який після втечі експрезидента України Віктора Януковича з країни в 2014 році виконував обов’язки глави держави, стверджував, що під час анексії Криму Росією більше ніж 70% українських військових на півострові «перейшли на бік агресора», а в українського Генштабу був відсутній план контрзаходів.

    Як вже писав Главком, Зеленський під час свого традиційного щорічного виступу перед Верховною Радою говоритиме про коронавірус, повернення Криму, встановлення миру на Донбасі та розвиток української армії.

    Нагадаємо, що під час виступу Зеленський заявив, що 21 жовтня на Донбас поїдуть 120 «слуг народу».

    Крим окупанти Донбас Олександр Турчинов Володимир Зеленський окуповані території президент
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