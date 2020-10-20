Зеленський відправляє на Донбас 120 «слуг народу»



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Володимир Зеленський 20 жовтня виступив у парламенті

«Не в Туреччину, не на Мальдіви, як колись. Депутати поїдуть на передову», - наголосив Зеленський

У середу, 21 жовтня, на Донбас з візитом відправляться 120 народних депутатів партії «Слуга народу». Вони проведуть зустрічі з військовими і місцевими жителями.

Про це під час звернення до Верховної Ради заявив президент Володимир Зеленський.

«Я дуже радий, що завтра і 120 депутатів партії «Слуга народу» поїдуть на Донбас. Чи не в Туреччину, чи не на Мальдіви, як колись. Депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не з соцмереж, а від наших військових і місцевих жителів. Мир на Донбасі і деокупація Криму мої ключові пріоритети», - сказав Зеленський.

Як вже писав Главком, Зеленський під час свого традиційного щорічного виступу перед Верховною Радою говоритиме про коронавірус, повернення Криму, встановлення миру на Донбасі та розвиток української армії.

До слова, як йдеться у звіті ОБСЄ, окупанти протягом вихідних 22 рази порушували режим тиші на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала понад 1,6 тисяч порушень на Донбасі від початку «режиму тиші».

Також минулої доби бойовики двічі відкривали вогонь поблизу Луганського.

Нагадаємо, опівночі 27 липня в районі проведення Операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню. Однак проросійські бойовики його не дотримуються та продовжують щодня обстрілювати позиції Збройних сил.



