Виступ Зеленського у Раді: онлайн-трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський говоритиме про необхідність змінити підхід до вирішення конфлікту на Донбасі

Зеленський говоритиме про коронавірус, Крим, Донбас та армію

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, виступить зі щорічним посланням до Верховної Ради. У порядку денному йдеться, що виступ президента має розпоатися приблизно о 10:30. До цього часу нардепи мають заслухати пропозиції від депутатських фракцій і груп. У сесійній залі зареєструвалися 269 депутатів.

Як вже писав Главком, Зеленський під час свого традиційного щорічного виступу перед Верховною Радою говоритиме про коронавірус, повернення Криму, встановлення миру на Донбасі та розвиток української армії.

Зазначається, що президент з трибуни парламенту закличе громадян дотримуватися вимог захисту від коронавірусної інфекції, зокрема тих, які, незважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять захисні маски, або роблять це для галочки.

Також у повідомленні вказано, що у виступі президента буде значний акцент на питанні Криму і створенні формату «Кримська платформа», спрямованого на координацію міжнародних зусиль щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова.

Окрім того, Зеленський говоритиме про необхідність змінити підхід до вирішення конфлікту на Донбасі та про розвиток Збройних сил України.

Також сьогодні планується включити до порядку денного та прийняти рішення щодо проєкту постанови «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз», №4228.

Також Верховна Рада заслухає інформацію міністра охорони здоров’я України про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби в Україні.