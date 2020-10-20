  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Виступ Зеленського у Раді: онлайн-трансляція

    • Розсилка
    Володимир&nbsp;<span>Зеленський говоритиме про необхідність змінити підхід до вирішення конфлікту на Донбасі</span> - Виступ Зеленського у Раді: онлайн-трансляція
    Володимир Зеленський говоритиме про необхідність змінити підхід до вирішення конфлікту на Донбасі

    Зеленський говоритиме про коронавірус, Крим, Донбас та армію

    Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, виступить зі щорічним посланням до Верховної Ради. У порядку денному йдеться, що виступ президента має розпоатися приблизно о 10:30. До цього часу нардепи мають заслухати пропозиції від депутатських фракцій і груп. У сесійній залі зареєструвалися 269 депутатів.

    Як вже писав Главком, Зеленський під час свого традиційного щорічного виступу перед Верховною Радою говоритиме про коронавірус, повернення Криму, встановлення миру на Донбасі та розвиток української армії.

    Зазначається, що президент з трибуни парламенту закличе громадян дотримуватися вимог захисту від коронавірусної інфекції, зокрема тих, які, незважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять захисні маски, або роблять це для галочки.

    Також у повідомленні вказано, що у виступі президента буде значний акцент на питанні Криму і створенні формату «Кримська платформа», спрямованого на координацію міжнародних зусиль щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова.

    Окрім того, Зеленський говоритиме про необхідність змінити підхід до вирішення конфлікту на Донбасі та про розвиток Збройних сил України.

    Також сьогодні планується включити до порядку денного та прийняти рішення щодо проєкту постанови «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз», №4228.

    Також Верховна Рада заслухає інформацію міністра охорони здоров’я України про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби в Україні.

    Крим Донбас Верховна Рада Володимир Зеленський президент коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies