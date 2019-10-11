Зеленський домовився з Лукашенком про трансляцію українських телеканалів у Білорусі



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В Україні з’являться білоруські канали, а в Білорусі — українські

Президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком домовився про трансляцію українських телеканалів у Білорусі, аби боротися з російською пропагандою.

Про це глава держави заявив на прес-марафоні з журналістами.

За його словами, в Україні з’являться білоруські канали, а в Білорусі — українські.

«Хочу, щоби люди в Білорусі не мали інформаційного вакууму щодо подій в Україні. Я розумію, трансляція яких російських каналів іде в Білорусі. Я дуже хочу, щоби там з’явилися українські канали», — сказав Зеленський.

Він додав, що Лукашенко погодився на трансляцію декількох, а не одного каналу, й був не проти, щоби це був не тільки розважальний продукт, а й політичний.

Які канали конкретно це будуть, Зеленський поки не знає.

Нагадаємо, Зеленський та Лукашенко зустрілись на форумі регіонів у Житомирі 4 жовтня.

Зокрема президенти обговорили можливість проведення Олімпіади спільними зусиллями України та Білорусі.