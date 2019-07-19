Зеленський грубо штурхнув міністра оборони (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський різко відштовхнув від себе Полторака

Інцидент стався 19 липня під час зустрічі Зеленського та Полторака на території Міністерства оборони

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі на території Міністерства оборони різко відштовхнув міністра оборони Степана Полторака.

Відео з інцидентом опублікував телеканал «Наш».

Як відомо, в п’ятницю, 19 липня, у Міністерстві оборони було презентовано експериментальні модулі для розміщення військовослужбовців у польових умовах.

«Міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Руслан Хомчак продемонстрували Зеленському дослідні зразки трьох модулів для проживання чотирьох та шести осіб. У модулях є санітарні вузли, ліжка, шафи та необхідні умови для розміщення військових», - повідомили в пресслужбі президента.

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. Потім він кардинально змінив свою позицію.