«Іди гуляй, господи». Як Зеленський секретаря міськради Борисполя виганяв



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«Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи», - відповів Зеленський Годунку

Президент вступив у словесну перепалку із секретарем міськради Борисполя Ярославом Годунком

Президент Володимир Зеленський вигнав секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка із офіційної зустрічі у Борисполі, куди глава держави прибув у середу, 10 липня.

Зокрема, президент, звертаючись до Годунка, сказав: «Я тут прочитав, газета, скажіть, це правда чи ні? Член «Батьківщини», секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений ч.3 стаття 142 – розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень. Це ви?».

Той ствердно відповів: «Так».

«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - сказав Зеленський Годунку під аплодисменти присутніх.

«Та мені все одно, де ти», - відповів президент на зауваження чиновника.

«Англійською – exit», - додав президент, коли Годунок продовжував говорити, покидаючи залу.

Секретар міськради зауважив, що він, за словами Зеленського, теж президент (про це йшлося в інавгураційній промові Зеленського. – Ред.).

«Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи», - відповів Зеленський.

Як відомо, Ярослав Годунок є депутатом міськради Борисполя від «Батьківщини», він балотується в парламент в окрузі №98.

Нагадаємо, Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. Президент 10 липня приїхав в Бориспіль, де представив нового очільника Київської ОДА.