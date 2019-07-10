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    «Іди гуляй, господи». Як Зеленський секретаря міськради Борисполя виганяв

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    &laquo;Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи&raquo;, - відповів Зеленський Годунку - «Іди гуляй, господи». Як Зеленський секретаря міськради Борисполя виганяв
    «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи», - відповів Зеленський Годунку

    Президент вступив у словесну перепалку із секретарем міськради Борисполя Ярославом Годунком

    Президент Володимир Зеленський вигнав секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка із офіційної зустрічі у Борисполі, куди глава держави прибув у середу, 10 липня.

    Зокрема, президент, звертаючись до Годунка, сказав: «Я тут прочитав, газета, скажіть, це правда чи ні? Член «Батьківщини», секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений ч.3 стаття 142 – розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень. Це ви?».

    Той ствердно відповів: «Так».

    «Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - сказав Зеленський Годунку під аплодисменти присутніх.

    «Та мені все одно, де ти», - відповів президент на зауваження чиновника.

    «Англійською – exit», - додав президент, коли Годунок продовжував говорити, покидаючи залу.

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    Секретар міськради зауважив, що він, за словами Зеленського, теж президент (про це йшлося в інавгураційній промові Зеленського. – Ред.).

    «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи», - відповів Зеленський.

    Як відомо, Ярослав Годунок є депутатом міськради Борисполя від «Батьківщини», він балотується в парламент в окрузі №98.

    Нагадаємо, Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. Президент 10 липня приїхав в Бориспіль, де представив нового очільника Київської ОДА.

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    Київщина Володимир Зеленський президент Ярослав Годунок
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