Бориспільський чиновник, якого з наради вигнав Зеленський, кардинально змінив свою позицію (відео)



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Коли Годунок заявив, що він «теж президент», як йшлося в інавгураційній промові Зеленського, глава держави відповів: «Ти - точно не президент»

Годунок назвав конфлікт на нараді 10 липня із президентом «невеличким»

Секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок обурений тим, що його конфлікт із президентом Володимиром Зеленським використали як провокацію проросійські ЗМІ, і заявив, що передумав подавати на нього до суду.

Про це він сказав у відео, оприлюдненому уночі.

«Через те що інцидент використали проросійські сили і телеканали, і намагаються зробити із цього провокацію, тому я вийшов в ефір. Я один із тих, хто закликав голосувати за нашого президента», - сказав Годунок.

Він пояснив, що конфлікт на нараді 10 липня із президентом виник тому, що «оточення Зеленського подало неправдиву інформацію». «Це невелике непорозуміння, яке завтра минеться», - підкреслив Годунок.

«Я не хочу розхитувати ситуацію в країні, коли ворожі канали намагаються використати цю ситуацію як провокацію і показати в поганому світлі нашого президента», - зауважив чиновник.

Годунок заявив, що він 11 липня «не йде нікуди в СБУ». «А планую до них звернутися із депутатським запитом, чи є на мене будь-яка інформація, яка може мене порочити», - повідомив секретар міськради Борисполя.

«Я думаю, що президент розбереться у тій недолугій ситуації, в яку ми обоє потрапили і покаже, що я ніякий не бандит, а просто на просто виникло непорозуміння в його оточенні - хто надав йому ту неправдиву інформацію, яку він висвітлив на нараді», - підкреслив Годунок.

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента.