Бориспільський чиновник, якого Зеленський вигнав з наради, подасть на нього до суду
Ярослав Годунок вважає дії Володимира Зеленського по відношенню до нього політичним переслідуванням
Секретаря Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого президент України Володимир Зеленський вигнав з наради, збирається подавати до суду на президента. Про це Годунок заявив в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому».
«Я подам на нього до суду, змушу вибачитись за ту ситуацію, за те, що він мене обізвав, полив брудом, і надам документи про свою несудимість. Я держслужбовець, мене зареєструвало ЦВК кандидатом у народні депутати – чи це будо б можливо, якби я мав судимість?», - зазначив чиновник.
Він вважає, що боку Зеленського це політичне переслідування. «У даному випадку він діє не як президент. Який він слуга народу? Слуга урода хіба що», - додав ображений Годунок.
Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».
«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.
Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».