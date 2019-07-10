Бориспільський чиновник, якого Зеленський вигнав з наради, подасть на нього до суду



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Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок

Ярослав Годунок вважає дії Володимира Зеленського по відношенню до нього політичним переслідуванням

Секретаря Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого президент України Володимир Зеленський вигнав з наради, збирається подавати до суду на президента. Про це Годунок заявив в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому».

«Я подам на нього до суду, змушу вибачитись за ту ситуацію, за те, що він мене обізвав, полив брудом, і надам документи про свою несудимість. Я держслужбовець, мене зареєструвало ЦВК кандидатом у народні депутати – чи це будо б можливо, якби я мав судимість?», - зазначив чиновник.

із «беркутівцями» увірвався у квартиру інваліда 1-ї групи, підозрюваного у торгівлі наркотиками. Побив підозрюваного, забрав мобільний телефон та 300 грн, а ще – вимагав у матері інваліда близько тисячі доларів за те, що закрити справу. За даними ЗМІ, у 2002 році Годунок

16 травня того ж року Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій (ст. 142 ч.3 КК), перевищення влади (ст. 166 ч.2 КК) та порушення недоторканності житла громадян (ст. 130 КК). Отримав покарання п'ять років, яке замінили випробувальним терміном на три роки, врахувавши те, що це вперше він постає перед судом, щире розкаяння і відшкодування шкоди потерпілим. Додатковою мірою покарання Годунку стала заборона протягом трьох років, тобто до 17 травня 2005 року, обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

Він вважає, що боку Зеленського це політичне переслідування. «У даному випадку він діє не як президент. Який він слуга народу? Слуга урода хіба що», - додав ображений Годунок.

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».