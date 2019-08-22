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    Зеленський і Трамп у Варшаві підпишуть ряд документів - Зеркаль

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    <p>Зеленського запросили відвідати Варшаву у день відзначення річниці початку Другої Світової війни</p> - Зеленський і Трамп у Варшаві підпишуть ряд документів - Зеркаль

    Зеленського запросили відвідати Варшаву у день відзначення річниці початку Другої Світової війни

    Фото: пресслужба президента України

    «Я думаю, що це буде нормальна, цікава зустріч», – заявила дипломат Олена Зеркаль

    На зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Варшаві, яка пройде наприкінці серпня-початку вересня, планується підписання ряду документів.

    Про це в ефірі «5 каналу» повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

    «Ми відпрацьовуємо частину, яка пов'язана, звичайно, з інформаційно-аналітичним забезпеченням, з документами, які планується підписати під час зустрічі в Польщі. Відпрацьовуємо наповнення цих зустрічей. Я думаю, що це буде нормальна, цікава зустріч», – заявила дипломат.

    Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда запросив Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої Світової війни (1 вересня – ред.).

    Президент США Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.

    У той же час польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війн

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