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    Путіна не хочуть бачити у Польщі на роковинах Другої світової війни

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    Володимир&nbsp;Путін є &laquo;лідером країни, яка здійснює збройну агресію проти своїх сусідів&raquo; - Путіна не хочуть бачити у Польщі на роковинах Другої світової війни
    Володимир Путін є «лідером країни, яка здійснює збройну агресію проти своїх сусідів»

    Пам'ятні заходи пройдуть у Варшаві у вересні 2019 року

    Польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

    Про це заявив заступник прем'єр-міністра Польщі Яцек Сасіна, пише Німецька хвиля.

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    Пам'ятні заходи пройдуть у Варшаві у вересні 2019 року.

    «Я думаю, що було б недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні звертається зі своїми сусідами такими ж методами», - заявив Сасіна.

    Він підкреслив, що Путін є «лідером країни, яка здійснює збройну агресію проти своїх сусідів».

    Водночас у прем'єра запитали, чи буде на цих роковинах канцлер Німеччини Ангела Меркель. Він відповів, що у Варшаві «оптимістичні у зв'язку з цим».

    Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін розширив дію указу про надання українцям громадянства РФ у спрощеному порядку. Тепер скористатися ним зможуть українці, які мешкають не лише в «окремих районах Донецької і Луганської областей», але і жителі цих областей загалом.

    Міністерство закордонних справ України засудило рішення Російської Федерації про паспортизацію громадян України, які проживають у Донецькій і Луганській областях, і підготувало на розгляд РНБО перелік заходів щодо захисту національної безпеки. 

     

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