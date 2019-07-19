Путіна не хочуть бачити у Польщі на роковинах Другої світової війни
Пам'ятні заходи пройдуть у Варшаві у вересні 2019 року
Польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.
Про це заявив заступник прем'єр-міністра Польщі Яцек Сасіна, пише Німецька хвиля.
Пам'ятні заходи пройдуть у Варшаві у вересні 2019 року.
«Я думаю, що було б недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні звертається зі своїми сусідами такими ж методами», - заявив Сасіна.
Він підкреслив, що Путін є «лідером країни, яка здійснює збройну агресію проти своїх сусідів».
Водночас у прем'єра запитали, чи буде на цих роковинах канцлер Німеччини Ангела Меркель. Він відповів, що у Варшаві «оптимістичні у зв'язку з цим».
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