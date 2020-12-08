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    Думки вголос

    Зеленський програв Кривий Ріг. Які наслідки?

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський програв Кривий Ріг. Які наслідки?
    Президент України Володимир Зеленський

    Про вибори мера у Кривому Розі

    У своєму рідному Кривому Розі Зеленський поставив на карту все. Він туди не раз приїздив, агітував, фотографувався на фоні реклами кандидата, транслював відеозвернення...

    Відкрито пішов на союз з Ахметовим/Новінським, вони відрядили свого топ-менеджера кандидатом від Зеленського.

    Після першого туру знайшли «аргументи» для переможця Вілкула-старшого, щоби той «добровільно» знявся з виборів.

    У підсумку, попри всі ці ігрища з явними іміджевими втратами для Зеленського - він Кривий Ріг програв. Як програв і всі інші крупні міста країни.

    Рік тому, коли мене запитали про перспективи партії «Слуга народу», я сказав на той момент неочікуване – у наступному парламенті цієї партії не буде. Тоді не надто повірили. А зараз? Бо насправді в Зеленському його виборці вбачали Голобородька.

    За півтора роки побачили: він просто Зеленський.

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори Кривий Ріг мер Володимир Зеленський
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